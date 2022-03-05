Песков объяснил необходимость закона о наказании за фейки информационной войной против России

По словам представителя Кремля, документ нужно были принять "срочно". Время, как выразился Песков, нелёгкое.

Закон о наказании за дискредитацию вооружённых сил был срочно необходим в связи с беспрецедентной информационной войной против России. Об этом заявил журналистам в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Время нелёгкое, вы видите, что закон был необходим срочно в связи с абсолютно беспрецедентной не кампанией, а информационной войной, которая была развязана против нашей страны. На фоне информационной войны нужно было принять соответствующей жёсткости закон, что и было сделано", — разъяснил представитель Кремля.

Напомним, что 4 марта президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России. Согласно документу, за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Если ложные сообщения повлекли за собой тяжкие последствия, можно получить до 15 лет.

В связи с этим законом некоторые СМИ прекратили или ограничили работу в России, либо скорректировали форматы вещания. В их числе Би-би-си, телеканал "Дождь"* и издание Znak.com. А радиостанция "Эхо Москвы", как стало известно сегодня, полностью прекратила своё существование.