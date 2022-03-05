Из российского баскетбольного клуба "Парма" ушли все легионеры и иностранные тренеры

Все легионеры и иностранные тренеры покинули пермскую баскетбольную команду "Парма". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"В сложившихся обстоятельствах приняли решение покинуть клуб игроки Адас Юшкявичюс, Эйгирдас Жукаускас, Марекс Мейерис, Артём Параховский, Джеремайя Хилл, Марсель Понитка, а также тренеры Гинтарас Каджюлис и Робертинас Вилимас", — сообщили в команде.