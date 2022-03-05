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5 марта, 09:59

Из российского баскетбольного клуба "Парма" ушли все легионеры и иностранные тренеры

В турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермская команда занимает пятое место, одержав пять побед в девяти встречах.

Все легионеры и иностранные тренеры покинули пермскую баскетбольную команду "Парма". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"В сложившихся обстоятельствах приняли решение покинуть клуб игроки Адас Юшкявичюс, Эйгирдас Жукаускас, Марекс Мейерис, Артём Параховский, Джеремайя Хилл, Марсель Понитка, а также тренеры Гинтарас Каджюлис и Робертинас Вилимас", — сообщили в команде.

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В турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Парма" занимает пятое место. В девяти матчах она одержала пять побед.

Обложка ©

Обложка © БК "Парма"

Роман Фейгин
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