Из российского баскетбольного клуба "Парма" ушли все легионеры и иностранные тренеры
В турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермская команда занимает пятое место, одержав пять побед в девяти встречах.
Все легионеры и иностранные тренеры покинули пермскую баскетбольную команду "Парма". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"В сложившихся обстоятельствах приняли решение покинуть клуб игроки Адас Юшкявичюс, Эйгирдас Жукаускас, Марекс Мейерис, Артём Параховский, Джеремайя Хилл, Марсель Понитка, а также тренеры Гинтарас Каджюлис и Робертинас Вилимас", — сообщили в команде.
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В турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Парма" занимает пятое место. В девяти матчах она одержала пять побед.
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