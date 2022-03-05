Atlantico: Западные санкции против России поставили Африку и Азию на грань голода

Западные санкции в отношении России вкупе с украинским кризисом нарушили поставки зерна в Африку и Азию, вследствие чего в будущем могут спровоцировать голод. Об этом пишет французский портал Atlantico со ссылкой на экспертов.

Как считает бывший генеральный директор Французского агентства развития Дов Зера, экономически нестабильные африканские и азиатские регионы зависимы от зарубежных поставок пшеницы. Таким образом ограничения, введённые против России, сильно ударят именно по ним.

"Совершенно очевидно, что санкции нарушат продажи российской пшеницы. <...> Чтобы оценить последствия конфликта, мы должны сложить 25 миллионов тонн (3,2%) украинского зерна и 85 миллионов (10,9%) российского. Это составит 14,1% мирового производства", — отметил он.

Также, по его мнению, ещё одним фактором, который будет весьма болезненным для регионов, является резкий рост цен на зерновые. Причём предпосылками выступили не только санкции, но и неурожай в Латинской Америке. Согласно его прогнозу, ситуация "будет критической" в Африке и в некоторых наименее развитых странах: им просто нечем будет платить за подорожавшее зерно. Поэтому Европейский союз и международное сообщество должны предвидеть ситуацию и оказать им помощь, считает Зера. Он добавил, что африканский континент переживает один из самых серьёзных продовольственных кризисов за последние десятилетия.