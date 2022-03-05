Atlantico: Западные санкции против России поставили Африку и Азию на грань голода
По мнению экс-гендиректора Французского агентства развития Дова Зера, африканский континент переживает один из самых серьёзных продовольственных кризисов за последние десятилетия.
Западные санкции в отношении России вкупе с украинским кризисом нарушили поставки зерна в Африку и Азию, вследствие чего в будущем могут спровоцировать голод. Об этом пишет французский портал Atlantico со ссылкой на экспертов.
Как считает бывший генеральный директор Французского агентства развития Дов Зера, экономически нестабильные африканские и азиатские регионы зависимы от зарубежных поставок пшеницы. Таким образом ограничения, введённые против России, сильно ударят именно по ним.
"Совершенно очевидно, что санкции нарушат продажи российской пшеницы. <...> Чтобы оценить последствия конфликта, мы должны сложить 25 миллионов тонн (3,2%) украинского зерна и 85 миллионов (10,9%) российского. Это составит 14,1% мирового производства", — отметил он.
Также, по его мнению, ещё одним фактором, который будет весьма болезненным для регионов, является резкий рост цен на зерновые. Причём предпосылками выступили не только санкции, но и неурожай в Латинской Америке. Согласно его прогнозу, ситуация "будет критической" в Африке и в некоторых наименее развитых странах: им просто нечем будет платить за подорожавшее зерно. Поэтому Европейский союз и международное сообщество должны предвидеть ситуацию и оказать им помощь, считает Зера. Он добавил, что африканский континент переживает один из самых серьёзных продовольственных кризисов за последние десятилетия.
Как рассказывал Лайф, введение санкций и ограничений связано с тем, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.
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