В Госдуму внесли проект постановления о передаче дела против Рашкина в суд
Комиссия рекомендует Совету Думы поставить вопрос на пленарное заседание 10 марта.
Комиссия Государственной думы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение палаты проект постановления о даче согласия на направление в суд уголовного дела в отношении чиновника от КПРФ Валерия Рашкина, который обвиняется в незаконной охоте на лося, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
"Дать согласие на направление в суд уголовного дела в отношении депутата Государственной думы Рашкина Валерия Фёдоровича", — говорится в документе. Кроме того, в Госдуме предложили включить данный вопрос в повестку заседания палаты 10 марта.
Напомним, Валерия Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Сам парламентарий сперва утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По этой версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. Однако правоохранители не поверили законодателю, тем более что при задержании сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося. Позже депутат признался в убийстве животного, однако оговорился, что из-за плохой видимости принял его за кабана.
Валерий Рашкин. Фото © VK / КПРФ