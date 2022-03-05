В Госдуму внесли проект постановления о передаче дела против Рашкина в суд

Комиссия Государственной думы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение палаты проект постановления о даче согласия на направление в суд уголовного дела в отношении чиновника от КПРФ Валерия Рашкина, который обвиняется в незаконной охоте на лося, сообщается на сайте нижней палаты парламента.