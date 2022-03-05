Посольство РФ направило ноту в МИД Германии из-за дискриминации россиян
По словам посла Нечаева, несмотря на постоянные угрозы, консульские учреждения России в ФРГ работают в штатном режиме.
Посольство РФ в Германии регистрирует сотни обращений от россиян, в которых говорится о случаях дискриминации русскоязычного населения. В связи с этим в МИД ФРГ была направлена нота, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Нужны сильные сигналы Правительства Германии в адрес местных властей: городских, коммунальных, региональных служб, чтобы прекратить эту дискриминацию. Держим на контроле, соответственно, связываемся с органами власти", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
При этом Нечаев отметил, что, несмотря на угрозы, российские консульские учреждения и посольство в Германии работают в штатном режиме.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что некоторые россияне, находящиеся сейчас за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранцев из-за военной "Операции Z" на Украине. Глава МВД Германии Нэнси Фезер подтвердила эту информацию и выступила против дискриминации людей с российскими корнями. Она отметила, что правоохранители ФРГ будут одинаково защищать права граждан как с российским, так и с украинским происхождением.