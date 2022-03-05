Посольство РФ направило ноту в МИД Германии из-за дискриминации россиян

Посольство РФ в Германии регистрирует сотни обращений от россиян, в которых говорится о случаях дискриминации русскоязычного населения. В связи с этим в МИД ФРГ была направлена нота, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.

"Нужны сильные сигналы Правительства Германии в адрес местных властей: городских, коммунальных, региональных служб, чтобы прекратить эту дискриминацию. Держим на контроле, соответственно, связываемся с органами власти", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".