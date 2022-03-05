Twitch заморозил выплаты российским стримерам
Пользователи могут выбрать платёжное средство, которое не попало под санкции США, тогда деньги продолжат поступать. Если это невозможно, то сервис выплатит весь кеш сразу, как появится возможность.
Видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, Twitch приостановил выплаты стримерам, чьи платёжные средства попали под санкции. Об этом сообщил российский стример Алексей Губанов (JesusAVGN), который ведёт свои трансляции на этой платформе.
"Выплаты финансовой организации, связанной с вашей учётной записью Twitch, заблокированы в результате санкций. Чтобы продолжить получать выплаты, вам нужно будет указать новый способ выплаты. Также учтите, что один или несколько способов оплаты, которые вы используете для покупок на Twitch, могли быть отключены в результате этих экономических санкций", — говорится в сообщении пользователя.
В своём телеграм-канале JesusAVGN опубликовал скриншот, который был отправлен ему администрацией сервиса. Кроме того, по последней информации, российские стримеры могут выбрать платёжное средство, которое не попало под санкции США, тогда выплаты продолжатся. Если это невозможно, то сервис выплатит все деньги сразу, как появится возможность.
Как рассказывал Лайф, введение санкций и ограничений связано с тем, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.
Сайт Twitch