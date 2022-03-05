Twitch заморозил выплаты российским стримерам

Видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, Twitch приостановил выплаты стримерам, чьи платёжные средства попали под санкции. Об этом сообщил российский стример Алексей Губанов (JesusAVGN), который ведёт свои трансляции на этой платформе.

"Выплаты финансовой организации, связанной с вашей учётной записью Twitch, заблокированы в результате санкций. Чтобы продолжить получать выплаты, вам нужно будет указать новый способ выплаты. Также учтите, что один или несколько способов оплаты, которые вы используете для покупок на Twitch, могли быть отключены в результате этих экономических санкций", — говорится в сообщении пользователя.

В своём телеграм-канале JesusAVGN опубликовал скриншот, который был отправлен ему администрацией сервиса. Кроме того, по последней информации, российские стримеры могут выбрать платёжное средство, которое не попало под санкции США, тогда выплаты продолжатся. Если это невозможно, то сервис выплатит все деньги сразу, как появится возможность.