Венедиктов сообщил, что совет директоров "Эха Москвы" разорвал с ним контракт

Совет директоров радиостанции "Эхо Москвы" решил расторгнуть трудовой договор с её главным редактором Алексеем Венедиктовым. Об этом в беседе с ТАСС рассказал сам журналист.

"Действительно со мной расторгли контракт, это правда. За два года до его истечения со мной согласовали расторжение контракта. Буду заниматься своими историческими проектами, захватывать мир дальше. Как и положено", — сказал Венедиктов.