Венедиктов сообщил, что совет директоров "Эха Москвы" разорвал с ним контракт
Из-за ликвидации радиостанции потеряли работу и другие сотрудники. По словам бывшего главреда, руководство предложит им альтернативные варианты трудоустройства.
Совет директоров радиостанции "Эхо Москвы" решил расторгнуть трудовой договор с её главным редактором Алексеем Венедиктовым. Об этом в беседе с ТАСС рассказал сам журналист.
"Действительно со мной расторгли контракт, это правда. За два года до его истечения со мной согласовали расторжение контракта. Буду заниматься своими историческими проектами, захватывать мир дальше. Как и положено", — сказал Венедиктов.
Он также добавил, что в связи с ликвидацией радиостанции сотрудникам предложат альтернативные варианты трудоустройства.
Напомним: о том, что совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта издания, Венедиктов сообщил 3 марта. Вчера также стало известно, что "Эхо Москвы" удалит корпоративные аккаунты в соцсетях и отключит сайт. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение о ликвидации радио было принято после нарушения станцией закона.