Пушилин предупредил, что гумкоридор через Запорожье небезопасен

По его словам, там находятся националистические батальоны и уже совершаются провокации.

Гуманитарный коридор для выхода жителей Мариуполя через Запорожье, о котором ранее сообщил горсовет, небезопасен: националисты устраивают там провокации. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"По нашей информации, там крайне небезопасно. Поэтому и нести нам ответственность крайне проблематично, потому что там находятся националистические батальоны и уже совершаются провокации... Нести нам за тот коридор ответственность крайне проблематично", — отметил он в эфире Первого канала.