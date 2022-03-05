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Регион
Опубликовано 5 марта 2022, 09:10
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Пушилин предупредил, что гумкоридор через Запорожье небезопасен

По его словам, там находятся националистические батальоны и уже совершаются провокации.

Гуманитарный коридор для выхода жителей Мариуполя через Запорожье, о котором ранее сообщил горсовет, небезопасен: националисты устраивают там провокации. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"По нашей информации, там крайне небезопасно. Поэтому и нести нам ответственность крайне проблематично, потому что там находятся националистические батальоны и уже совершаются провокации... Нести нам за тот коридор ответственность крайне проблематично", — отметил он в эфире Первого канала.

Пушилин также рассказал, что боевики украинского националистического полка "Азов" взорвали дом в Мариуполе, под завалами находится 200 человек, большинство из них — женщины и дети.

В Мариуполе и Волновахе с 10 утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей
В Мариуполе и Волновахе с 10 утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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Донецкое агентство новостей

Александра Вишнякова
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