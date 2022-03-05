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5 марта, 09:10

Самолёт Владивосток – Москва проверяют в Шереметьево из-за сообщения о "минировании"

Сейчас пассажиров на борту нет. Специалисты экстренных служб досматривают авиалайнер.

Специалисты проверяют самолёт, совершивший посадку в столичном аэропорту Шереметьево и прибывший из Владивостока, после того, как поступила информация о возможном "минировании". Сейчас пассажиров на борту нет. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва на борту самолёта Владивосток – Москва, который в 10:34 совершил посадку в Шереметьево", — уточнил собеседник агентства.

Сообщение о минировании лайнера поступило дежурному ГО и ЧС Приморского края в 3:00 (по Москве). Известно, что на борту было более 400 пассажиров, среди них — 40 детей.

Ранее Лайф писал, что в Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали учеников 70 школ. Письмо с угрозами о якобы заложенных в учебных учреждениях города бомбах пришло на электронную почту администрации. Отправитель послания неизвестен.

В Петербурге неизвестные сообщили о минировании зданий СПбГУ и академической гимназии

В Петербурге неизвестные сообщили о минировании зданий СПбГУ и академической гимназии

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Татьяна Миссуми

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