Самолёт Владивосток – Москва проверяют в Шереметьево из-за сообщения о "минировании"

Специалисты проверяют самолёт, совершивший посадку в столичном аэропорту Шереметьево и прибывший из Владивостока, после того, как поступила информация о возможном "минировании". Сейчас пассажиров на борту нет. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва на борту самолёта Владивосток – Москва, который в 10:34 совершил посадку в Шереметьево", — уточнил собеседник агентства.

Сообщение о минировании лайнера поступило дежурному ГО и ЧС Приморского края в 3:00 (по Москве). Известно, что на борту было более 400 пассажиров, среди них — 40 детей.