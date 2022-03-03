В Петербурге неизвестные сообщили о минировании зданий СПбГУ и академической гимназии
Информация о наличии взрывчатых устройств в учебных заведениях на Университетской набережной в Собственном переулке поступила в полдень 3 марта. Сейчас корпуса проверяют специальные службы.
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Неизвестные сообщили о минировании главного здания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и академической гимназии. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.
"Незамедлительно началась эвакуация сотрудников и обучающихся из зданий. Вызваны экстренные службы для проведения соответствующей проверки", — рассказали в СПбГУ.
Информация о наличии взрывчатых устройств в учебных заведениях на Университетской набережной в Собственном переулке поступила в полдень 3 марта, добавили в пресс-службе. Сейчас корпуса проверяют специальные службы.
Ранее Лайф рассказывал о волне "минирований", которая прошла по российским городам в начале года. Так, 12 января были эвакуированы школы Екатеринбурга. Позднее волна информации о ложном минировании прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки.