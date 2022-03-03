В Петербурге неизвестные сообщили о минировании зданий СПбГУ и академической гимназии

Неизвестные сообщили о минировании главного здания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и академической гимназии. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

"Незамедлительно началась эвакуация сотрудников и обучающихся из зданий. Вызваны экстренные службы для проведения соответствующей проверки", — рассказали в СПбГУ.