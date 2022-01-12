В Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали уже более 150 школ

Количество школ, которые были эвакуированы в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании, возросло с 93 до 151. Об этом журналистам сообщили в Департаменте образования города.

"В списке школ, которые сегодня провели эвакуацию, 151 учреждение", — сказали в департаменте.

В городе осталось лишь 12 школ, в которых сегодня не проводилась эвакуация.