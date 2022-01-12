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В Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали уже более 150 школ

Как стало известно ранее, все дети из этих учебных заведений были отправлены домой.

12 января, 07:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Количество школ, которые были эвакуированы в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании, возросло с 93 до 151. Об этом журналистам сообщили в Департаменте образования города.

"В списке школ, которые сегодня провели эвакуацию, 151 учреждение", — сказали в департаменте.

В городе осталось лишь 12 школ, в которых сегодня не проводилась эвакуация.

В Екатеринбурге 93 школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

В Екатеринбурге 93 школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

Ранее в Москве и Подмосковье проверяли все ТЦ из-за сообщений о "минировании". Посетители и сотрудники торговых центров были эвакуированы на время проверки в целях безопасности.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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