В Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали уже более 150 школ
Как стало известно ранее, все дети из этих учебных заведений были отправлены домой.
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Количество школ, которые были эвакуированы в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании, возросло с 93 до 151. Об этом журналистам сообщили в Департаменте образования города.
"В списке школ, которые сегодня провели эвакуацию, 151 учреждение", — сказали в департаменте.
В городе осталось лишь 12 школ, в которых сегодня не проводилась эвакуация.
Ранее в Москве и Подмосковье проверяли все ТЦ из-за сообщений о "минировании". Посетители и сотрудники торговых центров были эвакуированы на время проверки в целях безопасности.
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