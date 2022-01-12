Эксперт Чебышев объяснил, как мошенники могут украсть данные со смартфона через зарядку

Мошенники могут украсть персональные данные через кабели и USB-розетки для зарядки смартфонов. Таким способом они могут получить доступ даже к защищённым хранилищам, рассказал эксперт в сфере кибербезопасности, исследователь мобильных угроз в Лаборатории Касперского Виктор Чебышев.

По его словам, используя USB-розетку, пользователь никогда не знает, какое оборудование находится за ней на зарядной станции. Там может быть подключён компьютер, с помощью которого злоумышленники получают доступ к гаджету.

"Если к такой зарядной станции подключён смартфон в разблокированном состоянии, то злоумышленники могут получить доступ к файлам на смартфоне, в том числе к защищённым хранилищам, где могут храниться фотографии и личные конфиденциальные данные. В некоторых случаях мошенники могут установить вредоносное ПО на смартфон, подключённый через USB-кабель", — рассказал Чебышев РИА "Новости".

Чтобы защитить персональные данные, эксперт советует владельцам использовать для зарядки смартфонов классические розетки на стене, свой адаптер питания или внешний аккумулятор. Либо стоит отключать передачу данных по USB на своём мобильном устройстве. Кроме того, можно приобрести специальный кабель, который не передаёт данные.