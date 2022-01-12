Володин возложил на США ответственность за снятие напряжённости в мире

По словам спикера Госдумы, Вашингтон, придерживаясь своей политики, не задумывается о безопасности союзников.

США должны поддержать предложения России по стратегической стабильности или же взять на себя ответственность за отказ от них, поскольку именно от действий Вашингтона сегодня зависит напряжённость во всём мире. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США. Им придётся либо поддержать предложенные нашей страной меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий", — написал Володин в своём телеграм-канале.

По словам парламентария, США, придерживаясь своей политики, не задумываются о союзниках, поэтому, если что-нибудь случится, "полыхнёт здесь, а не за океаном", подчеркнул Володин. Депутат добавил, что Вашингтон разрушает систему обеспечения международной безопасности, выходя из международных договоров, принимая решения о бомбардировках и вторгаясь на территории других стран, в то время как ОБСЕ не предпринимает никаких действий.