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В Женеве завершились переговоры России и США по гарантиям безопасности

Делегацию из Москвы на переговорах возглавили замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

10 января, 15:56

Российская делегация (справа) во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым (третий справа) перед переговорами России и США по гарантиям безопасности, Женева, Швейцария. Фото © ТАСС / EPA / DENIS BALIBOUSE / POOL

Первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности завершились в Женеве, они продолжались более семи часов. Встреча проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН.

"Переговоры завершились минут десять назад", — сказал РИА "Новости" пресс-секретарь постпредства США при женевском отделении ООН Джозеф Крузич.

Делегацию России на переговорах возглавили замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Венди Шерман. Ожидалось, что основной темой консультаций станут вопросы о неразмещении ракет средней и малой дальности вблизи российских границ, отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток и сокращении числа военных учений.

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Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков провёл в Женеве встречу с первым замгоссекретаря США Венди Шерман. Он отметил, что первая дискуссия между Россией и США прошла потрясающе, хоть и была сложной.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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