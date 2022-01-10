В Женеве завершились переговоры России и США по гарантиям безопасности

Первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности завершились в Женеве, они продолжались более семи часов. Встреча проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН.

"Переговоры завершились минут десять назад", — сказал РИА "Новости" пресс-секретарь постпредства США при женевском отделении ООН Джозеф Крузич.

Делегацию России на переговорах возглавили замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Венди Шерман. Ожидалось, что основной темой консультаций станут вопросы о неразмещении ракет средней и малой дальности вблизи российских границ, отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток и сокращении числа военных учений.