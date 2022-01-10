Песков счёл преждевременным давать оценку женевским переговорам по безопасности

Давать оценку переговорам России и США по безопасности, которые проходят в Женеве, пока преждевременно. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Время оценок наступит через несколько часов. Так или иначе, [глава российской делегации в Женеве, замглавы МИД РФ Сергей] Рябков даст свою оценку по итогам. Пока ещё не время оценивать", — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Лайф сообщал, что около полудня в понедельник при отделении ООН в Женеве начались российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Российскую делегацию возглавляют замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, делегацию США — первый замгоссекретаря Венди Шерман.