Песков счёл преждевременным давать оценку женевским переговорам по безопасности
По словам представителя Кремля, время оценок наступит через несколько часов, а основным спикером выступит глава российской делегации в Женеве Сергей Рябков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков © Kremlin.ru
Давать оценку переговорам России и США по безопасности, которые проходят в Женеве, пока преждевременно. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Время оценок наступит через несколько часов. Так или иначе, [глава российской делегации в Женеве, замглавы МИД РФ Сергей] Рябков даст свою оценку по итогам. Пока ещё не время оценивать", — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Лайф сообщал, что около полудня в понедельник при отделении ООН в Женеве начались российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Российскую делегацию возглавляют замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, делегацию США — первый замгоссекретаря Венди Шерман.
Напомним, что проект соглашения о гарантиях безопасности Москва передала Вашингтону ещё в декабре. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться. А накануне Рябков рассказал, что первая дискуссия между Россией и США в Женеве прошла потрясающе, хоть и была сложной.
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