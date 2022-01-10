Исследователь Штайнер заявила о возможности непорочного зачатия человека

Исследователь Синтия Штайнер рассказала о таком уникальном природном явлении, как бесполое размножение, благодаря чему организм самостоятельно формирует эмбрион человека. Об этом говорится в статье издания Sasapost, в которой учёный подробно проанализировал имеющиеся данные о партеногенезе, то есть бесполом размножении или "непорочном зачатии".

Согласно исследованиям, эта практика не такая уж и необычная даже для позвоночных животных. Давно известно, что бесполое размножение предпочитают восемьдесят видов позвоночных. В статье отмечается также, что в 2006 году был зафиксирован случай бесполого размножения у варанов, а в 2016 году — у акул. А сейчас стало известно то, что из неоплодотворённой яйцеклетки может сформироваться полноценный эмбрион человека — и это, вероятнее всего, организм делает, чтобы выжить.

"В 1995 году британские генетики сообщили о случае "частичного партеногенеза", обнаружив, что некоторые клетки ребёнка были лишены какого-либо генетического материала его отца", — говорится в статье.

По словам специалистов, если эмбрион человека и сформируется из неоплодотворённой яйцеклетки, то он не завершит своё развитие в утробе матери и превратится в так называемую тератому яичника, поскольку у зародыша не сможет сформироваться скелет, и ребёнок, скорее всего, умрёт ещё в утробе матери. Между тем наблюдавшие за вышеупомянутым получеловеческим существом в 90-х годах заявили: какие бы препятствия не стояли на пути успешного партеногенеза, теоретически люди способны к "девственному размножению". Однако у других позвоночных это действительно проходит более успешно — детёныши появляются на свет здоровыми.