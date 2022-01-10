Российский гонщик Сергей Карякин рассказал, что не сможет продолжить участие в ралли-рейде "Дакар" из-за того, что не успеет с механиками оперативно восстановить автомобиль после аварии на одном из спецучастков.

"Для того чтобы отремонтировать эту машину, нужно вырезать переднюю часть рамы и вварить туда новую часть, если бы под рукой были бы станки, мы бы это сделали, но в пустыне ребята просто не смогли. Это невозможно, не в их силах, мы не сможем выйти на старт восьмого спецучастка и принять дальнейшее участие в гонке. В какой-то момент крепления на раме перестали выдерживать, просто рвался металл. Это стало определённым техническим ограничением", — приводит слова Карякина аккаунт команды Snag Racing в "Инстаграме".