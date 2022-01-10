Защитника сборной Казахстана Алипа пригласили на сбор "Зенита"

Питерский "Зенит" пригласил на сбор команды в Дубае защитника сборной Казахстана и "Кайрата" Нуралы Алипа, сообщает Meta-raitings.kz.

Первый сбор "Зенита" в Дубае пройдёт с 13 по 25 января. Кроме того, в ближайшее время Алип должен подписать контракт с клубом из Северной столицы.