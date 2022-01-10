Защитника сборной Казахстана Алипа пригласили на сбор "Зенита"
В ближайшее время он может подписать контракт с сине-бело-голубыми.
Футболист Нуралы Алип. Фото © Getty Images / John Berry
Питерский "Зенит" пригласил на сбор команды в Дубае защитника сборной Казахстана и "Кайрата" Нуралы Алипа, сообщает Meta-raitings.kz.
Первый сбор "Зенита" в Дубае пройдёт с 13 по 25 января. Кроме того, в ближайшее время Алип должен подписать контракт с клубом из Северной столицы.
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Добавим, что 22-летний Нуралы Алип выступает за "Кайрат" с 2018 года. За это время он провёл 99 матчей, в которых забил пять голов.
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