СМИ: Василий Березуцкий вернётся в ЦСКА и войдёт в тренерский штаб брата Алексея

Экс-тренер "Краснодара" Василий Березуцкий в ближайшее время вернётся в ЦСКА, где продолжит работу в тренерском штабе своего брата Алексея. Об этом сообщает Sport24.

Отметим, что до этого он входил в штаб Виктора Гончаренко в "Краснодаре", однако вместе с ним покинул команду после того, как был расторгнут контракт с белорусским специалистом.