СМИ: Василий Березуцкий вернётся в ЦСКА и войдёт в тренерский штаб брата Алексея
Ранее он покинул "Краснодар" вместе с Виктором Гончаренко, с которым "быки" расторгли контракт.
Экс-тренер "Краснодара" Василий Березуцкий. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Экс-тренер "Краснодара" Василий Березуцкий в ближайшее время вернётся в ЦСКА, где продолжит работу в тренерском штабе своего брата Алексея. Об этом сообщает Sport24.
Отметим, что до этого он входил в штаб Виктора Гончаренко в "Краснодаре", однако вместе с ним покинул команду после того, как был расторгнут контракт с белорусским специалистом.
Добавим, что Василий и Алексей Березуцкие выступали за ЦСКА с 2001 по 2018 год. За это время они выиграли шесть раз чемпионат России по футболу, стали обладателями Кубка УЕФА, а также бронзовых медалей Евро-2008 в составе сборной страны.
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