Экс главного тренера "Норвича" назвали основным кандидатом на пост наставника "Краснодара"
Ранее "быки" расторгли контракт с Виктором Гончаренко, который проработал в команде меньше года.
Бывший главный тренер английского "Норвича" Даниэль Фарке. Фото © Getty Images / Marc Atkins
Бывший главный тренер английского "Норвича" Даниэль Фарке стал основным кандидатом на аналогичный пост в "Краснодаре", пишет "Чемпионат".
По данным издания, клуб находится в продвинутой стадии переговоров со специалистом, а стороны сейчас обсуждают детали возможного контракта. Добавим, что Фарке руководил "Норвичем" с 2017 года и дважды выводил команду в Английскую премьер-лигу из Чемпионшипа (второго по силе дивизиона).
Ранее Лайф сообщал, что "Краснодар" расторг контракт с белорусом Виктором Гончаренко, который руководил командой с апреля 2021 года.
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