Экс главного тренера "Норвича" назвали основным кандидатом на пост наставника "Краснодара"

По данным издания, клуб находится в продвинутой стадии переговоров со специалистом, а стороны сейчас обсуждают детали возможного контракта. Добавим, что Фарке руководил "Норвичем" с 2017 года и дважды выводил команду в Английскую премьер-лигу из Чемпионшипа (второго по силе дивизиона).