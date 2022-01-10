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Экс главного тренера "Норвича" назвали основным кандидатом на пост наставника "Краснодара"

Ранее "быки" расторгли контракт с Виктором Гончаренко, который проработал в команде меньше года.

10 января, 08:40

Бывший главный тренер английского "Норвича" Даниэль Фарке. Фото © Getty Images / Marc Atkins

Бывший главный тренер английского "Норвича" Даниэль Фарке стал основным кандидатом на аналогичный пост в "Краснодаре", пишет "Чемпионат".

По данным издания, клуб находится в продвинутой стадии переговоров со специалистом, а стороны сейчас обсуждают детали возможного контракта. Добавим, что Фарке руководил "Норвичем" с 2017 года и дважды выводил команду в Английскую премьер-лигу из Чемпионшипа (второго по силе дивизиона).

СМИ: Бывший главный тренер "Ромы" может возглавить "Краснодар"

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Ранее Лайф сообщал, что "Краснодар" расторг контракт с белорусом Виктором Гончаренко, который руководил командой с апреля 2021 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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