"Краснодар" уволил Гончаренко с поста главного тренера

"Краснодар" расторг контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. Об этом сообщается на сайте клуба.

Также команду покинули два помощника Гончаренко — Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Контракт Гончаренко с "Краснодаром" был рассчитан до 31 декабря 2023 года. Он возглавлял команду с апреля 2021-го.