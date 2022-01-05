"Краснодар" уволил Гончаренко с поста главного тренера
Белорусский специалист возглавлял команду с апреля 2021 года.
Фото © ФК "Краснодар"
"Краснодар" расторг контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. Об этом сообщается на сайте клуба.
Также команду покинули два помощника Гончаренко — Василий Березуцкий и Александр Ермакович.
Контракт Гончаренко с "Краснодаром" был рассчитан до 31 декабря 2023 года. Он возглавлял команду с апреля 2021-го.
Ранее 44-летний белорусский специалист работал в России с краснодарской "Кубанью", екатеринбургским "Уралом", "Уфой" и ЦСКА. С армейским клубом он выиграл Суперкубок России и дважды завоёвывал серебро в РПЛ.
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