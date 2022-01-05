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"Краснодар" уволил Гончаренко с поста главного тренера

Белорусский специалист возглавлял команду с апреля 2021 года.

5 января, 07:57
<p>Фото © ФК "Краснодар"</p>

Фото © ФК "Краснодар"

"Краснодар" расторг контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. Об этом сообщается на сайте клуба.

Также команду покинули два помощника Гончаренко — Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Контракт Гончаренко с "Краснодаром" был рассчитан до 31 декабря 2023 года. Он возглавлял команду с апреля 2021-го.

"Не собирался покидать команду": Гончаренко рассказал, что уход из ЦСКА стал для него болезненным

"Не собирался покидать команду": Гончаренко рассказал, что уход из ЦСКА стал для него болезненным

Ранее 44-летний белорусский специалист работал в России с краснодарской "Кубанью", екатеринбургским "Уралом", "Уфой" и ЦСКА. С армейским клубом он выиграл Суперкубок России и дважды завоёвывал серебро в РПЛ.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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