Всего соискателей изначально было 11. Однако в финальную тройку вошли Эрик Ламела из "Тоттенхэма", Мехди Тареми ("Порту") и Патрик Шик ("Байер" и сборная Чехии). Так, аргентинец отправил мяч в ворота "Арсенала" в майском матче, представитель "Порту" забил "Челси" в Лиге чемпионов, а Шик отметился мячом за национальную команду в игре Евро-2020.