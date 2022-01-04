Настоящие шедевры: ФИФА объявила трёх номинантов на приз за лучший гол 2021 года
В список попали игроки из Чехии, Аргентины и Алжира.
Эрик Ламела, Патрик Шик, Мехди Тареми. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images/Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC/Foto Olimpik/NurPhoto/ Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images
ФИФА объявила трёх оставшихся номинантов на Премию Пушкаша — приз за лучший гол календарного года.
Всего соискателей изначально было 11. Однако в финальную тройку вошли Эрик Ламела из "Тоттенхэма", Мехди Тареми ("Порту") и Патрик Шик ("Байер" и сборная Чехии). Так, аргентинец отправил мяч в ворота "Арсенала" в майском матче, представитель "Порту" забил "Челси" в Лиге чемпионов, а Шик отметился мячом за национальную команду в игре Евро-2020.
Добавим, что обладатель награды станет известен 17 января, когда ФИФА вручит индивидуальные награды по итогам года.
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