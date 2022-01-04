Артём Дзюба стал самым популярным спортсменом Петербурга в 2021 году

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба стал первым в рейтинге спортивных персон Санкт-Петербурга по итогам 2021 года. Такие данные приводит газета "Петербургский дневник" совместно с порталом "Медиалогия".

Также в пятёрку лидеров по количеству упоминаний в СМИ вошли главный тренер "Зенита" Сергей Семак, футболисты "Зенита" Сердар Азмун и Далер Кузяев и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко. В десятку самых популярных персон Северной столицы пробился бывший главный тренер хоккейного петербургского СКА Валерий Брагин, в первой половине 2021 года возглавлявший сборную России.

"К сожалению, людям интересны прежде всего скандалы, поэтому Артём Дзюба во главе рейтинга. Всем интересен его конфликт с Валерием Карпиным в сборной России, его ситуация в "Зените", останется ли он или уйдёт в другой клуб", — отметил спортивный комментатор Алексей Меньшов.