Артём Дзюба стал самым популярным спортсменом Петербурга в 2021 году
В десятку лидеров также попали тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко и бывший главный тренер хоккейного петербургского СКА Валерий Брагин.
Фото © VK / Артём Дзюба
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба стал первым в рейтинге спортивных персон Санкт-Петербурга по итогам 2021 года. Такие данные приводит газета "Петербургский дневник" совместно с порталом "Медиалогия".
Также в пятёрку лидеров по количеству упоминаний в СМИ вошли главный тренер "Зенита" Сергей Семак, футболисты "Зенита" Сердар Азмун и Далер Кузяев и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко. В десятку самых популярных персон Северной столицы пробился бывший главный тренер хоккейного петербургского СКА Валерий Брагин, в первой половине 2021 года возглавлявший сборную России.
"К сожалению, людям интересны прежде всего скандалы, поэтому Артём Дзюба во главе рейтинга. Всем интересен его конфликт с Валерием Карпиным в сборной России, его ситуация в "Зените", останется ли он или уйдёт в другой клуб", — отметил спортивный комментатор Алексей Меньшов.
Трансферы Месси и Роналду, провал на Евро и взлёт "сбитого лётчика": Главные события 2021 года в мире футбола
Ранее в "Зените" назвали недостоверными сообщения о намерении Дзюбы покинуть клуб. По информации СМИ, у форварда есть множество вариантов продолжения карьеры — как в России, так и за рубежом.
Комментариев: 0