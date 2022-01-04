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Артём Дзюба стал самым популярным спортсменом Петербурга в 2021 году

В десятку лидеров также попали тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко и бывший главный тренер хоккейного петербургского СКА Валерий Брагин.

4 января, 12:42
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/artemdzuba" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Артём Дзюба</a></p>

Фото © VK / Артём Дзюба

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба стал первым в рейтинге спортивных персон Санкт-Петербурга по итогам 2021 года. Такие данные приводит газета "Петербургский дневник" совместно с порталом "Медиалогия".

Также в пятёрку лидеров по количеству упоминаний в СМИ вошли главный тренер "Зенита" Сергей Семак, футболисты "Зенита" Сердар Азмун и Далер Кузяев и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко. В десятку самых популярных персон Северной столицы пробился бывший главный тренер хоккейного петербургского СКА Валерий Брагин, в первой половине 2021 года возглавлявший сборную России.

"К сожалению, людям интересны прежде всего скандалы, поэтому Артём Дзюба во главе рейтинга. Всем интересен его конфликт с Валерием Карпиным в сборной России, его ситуация в "Зените", останется ли он или уйдёт в другой клуб", — отметил спортивный комментатор Алексей Меньшов.

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Ранее в "Зените" назвали недостоверными сообщения о намерении Дзюбы покинуть клуб. По информации СМИ, у форварда есть множество вариантов продолжения карьеры — как в России, так и за рубежом.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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