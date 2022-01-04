"Смогла собраться и дотерпеть": Непряева прокомментировала историческую победу на "Тур де ски"
Она стала первой представительницей нашей страны, которая стала сильнейшей в зачёте многодневки.
© ТАСС / Zuma / Maxim Thore
Российская лыжница Наталья Непряева, которая первой в истории РФ одержала победу в общем зачёте многодневки "Тур де ски" по итогам финальной гонки, подробнее рассказала о своём триумфе.
"Я так переживала перед гонкой, очень волновалась, потому что мне было трудно оценивать свои силы именно в горе. В том году не всё сложилось у меня на ней. Я рада, что смогла собраться и дотерпеть, не упуская из виду лидеров. Очень довольна собой именно в этой гонке. Очень тяжёлая гонка, самая тяжёлая в сезоне", — заявила Непряева в эфире "Матч ТВ".
Напомним, Наталья Непряева стала первой в истории России победительницей многодневки "Тур де ски". В решающей гонке она заняла четвёртое место, однако созданного задела хватило ей для итоговой победы.
Комментариев: 0