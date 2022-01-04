"Я так переживала перед гонкой, очень волновалась, потому что мне было трудно оценивать свои силы именно в горе. В том году не всё сложилось у меня на ней. Я рада, что смогла собраться и дотерпеть, не упуская из виду лидеров. Очень довольна собой именно в этой гонке. Очень тяжёлая гонка, самая тяжёлая в сезоне", — заявила Непряева в эфире "Матч ТВ".