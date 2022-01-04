Российская лыжница Непряева стала победителем "Тур де ски"

В финальной гонке она заняла четвёртое место. Первой к финишу пришла норвежка Хейди Венг, следом за ней шведка Эбба Андерссон, которая и была главной преследовательницей Непряевой. Однако созданного в предыдущих гонках задела россиянке хватило для итоговой победы.