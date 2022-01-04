Российская лыжница Непряева стала победителем "Тур де ски"
В финальной гонке она заняла третье место, однако сумела сохранить итоговое преимущество.
Наталья Непряева © ТАСС / Zuma / Andrea Solero
Российская лыжница Наталья Непряева стала победителем общего зачёта многодневки "Тур де ски", которая завершилась в Италии.
В финальной гонке она заняла четвёртое место. Первой к финишу пришла норвежка Хейди Венг, следом за ней шведка Эбба Андерссон, которая и была главной преследовательницей Непряевой. Однако созданного в предыдущих гонках задела россиянке хватило для итоговой победы.
Добавим, что Наталья Непряева стала первой в истории россиянкой, которая победила в общем зачёте многодневки "Тур де ски". До этого её лучшим результатом было второе место.
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