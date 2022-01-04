ВОЗ отслеживает новый штамм коронавируса IHU с ноября

Новый штамм коронавируса B.1.640.2, выявленный на юге Франции, с ноября изучается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом рассказал журналистам во время брифинга эксперт ВОЗ Абди Махамуд.

"Мы внимательно отслеживаем. У нас есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность. Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта", — уточнил специалист.

Штамм был впервые зарегистрирован ещё в ноябре 2021 года у заболевших в городе Форкалькье. По данным на 4 января, новый вариант с 46 мутациями выявлен у 12 человек. Учёные назвали эту разновидность ковида IHU — это аббревиатура названия марсельского института, где его выявили впервые.