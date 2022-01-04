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ВОЗ отслеживает новый штамм коронавируса IHU с ноября

Очередной вирус-мутант выделили в марсельском институте, в честь него разновидность и назвали.

4 января, 10:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Новый штамм коронавируса B.1.640.2, выявленный на юге Франции, с ноября изучается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом рассказал журналистам во время брифинга эксперт ВОЗ Абди Махамуд.

"Мы внимательно отслеживаем. У нас есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность. Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта", — уточнил специалист.

Штамм был впервые зарегистрирован ещё в ноябре 2021 года у заболевших в городе Форкалькье. По данным на 4 января, новый вариант с 46 мутациями выявлен у 12 человек. Учёные назвали эту разновидность ковида IHU — это аббревиатура названия марсельского института, где его выявили впервые.

Вирусолог Жемчугов объяснил причину появления нового штамма ковида на юге Франции

Вирусолог Жемчугов объяснил причину появления нового штамма ковида на юге Франции

Ранее стало известно, что на юге Франции у нескольких человек обнаружили новый штамм коронавируса, о котором раньше известно не было, заразившиеся прибыли из африканской республики Камерун.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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