Heute: На юге Франции появился новый штамм коронавируса

На юге Франции у вернувшихся из Камеруна людей выявлен ранее неизвестный штамм коронавируса. Не исключено, что это разновидность, свойственная данной африканской стране. Об этом пишет австрийская газета Heute.

По данным издания, вирус-мутант обнаружили в Марселе. Проведённые тесты выявили у всех заражённых неизвестным штаммом "атипичную комбинацию мутаций". Таких изменений 46. Этот вариант коронавируса получил обозначение B.1.640.2. Уровень угрозы или заразности нового штамма пока не определён.