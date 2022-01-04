Heute: На юге Франции появился новый штамм коронавируса
Учёные заявили, что в нём 46 мутаций. Пока не ясно, насколько он заразен и насколько тяжёлое течение ковида вызывает.
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На юге Франции у вернувшихся из Камеруна людей выявлен ранее неизвестный штамм коронавируса. Не исключено, что это разновидность, свойственная данной африканской стране. Об этом пишет австрийская газета Heute.
По данным издания, вирус-мутант обнаружили в Марселе. Проведённые тесты выявили у всех заражённых неизвестным штаммом "атипичную комбинацию мутаций". Таких изменений 46. Этот вариант коронавируса получил обозначение B.1.640.2. Уровень угрозы или заразности нового штамма пока не определён.
Как рассказывал Лайф, ранее иммунолог Крючков предсказал появление нового штамма коронавируса через полгода. Этот вариант инфекции может оказаться опаснее и заразнее. Не исключено, что он "научится" лучше обходить иммунитет, полагает учёный.
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