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Heute: На юге Франции появился новый штамм коронавируса

Учёные заявили, что в нём 46 мутаций. Пока не ясно, насколько он заразен и насколько тяжёлое течение ковида вызывает.

3 января, 23:02
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

На юге Франции у вернувшихся из Камеруна людей выявлен ранее неизвестный штамм коронавируса. Не исключено, что это разновидность, свойственная данной африканской стране. Об этом пишет австрийская газета Heute.

По данным издания, вирус-мутант обнаружили в Марселе. Проведённые тесты выявили у всех заражённых неизвестным штаммом "атипичную комбинацию мутаций". Таких изменений 46. Этот вариант коронавируса получил обозначение B.1.640.2. Уровень угрозы или заразности нового штамма пока не определён.

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Как рассказывал Лайф, ранее иммунолог Крючков предсказал появление нового штамма коронавируса через полгода. Этот вариант инфекции может оказаться опаснее и заразнее. Не исключено, что он "научится" лучше обходить иммунитет, полагает учёный.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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