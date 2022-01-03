"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Норвегии
За последнюю неделю в стране зафиксировано более 65% случаев заражения этим вариантом.
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Новая мутация коронавируса "омикрон" стала преобладающим штаммом на территории Норвегии. Об этом сообщается в пресс-релизе Норвежского института общественного здравоохранения (NIPH).
"Вариант "омикрон" в настоящее время доминирует в Норвегии, на 52-й неделе (с 27 декабря по 2 января) на него приходилось 65,4% всех случаев заражений", — говорится в документе.
По данным норвежского телеканала NRK, омикрон-штамм уже стал доминирующим вариантом вируса в Осло, а также в области Викен на юге страны.
Ранее Лайф сообщал, что в Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти из-за "омикрона". Обоим инфицированным за 90 лет, медики выясняют точные причины случившегося.
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