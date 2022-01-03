"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Норвегии

Новая мутация коронавируса "омикрон" стала преобладающим штаммом на территории Норвегии. Об этом сообщается в пресс-релизе Норвежского института общественного здравоохранения (NIPH).

"Вариант "омикрон" в настоящее время доминирует в Норвегии, на 52-й неделе (с 27 декабря по 2 января) на него приходилось 65,4% всех случаев заражений", — говорится в документе.

По данным норвежского телеканала NRK, омикрон-штамм уже стал доминирующим вариантом вируса в Осло, а также в области Викен на юге страны.