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"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Норвегии

За последнюю неделю в стране зафиксировано более 65% случаев заражения этим вариантом.

3 января, 15:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Новая мутация коронавируса "омикрон" стала преобладающим штаммом на территории Норвегии. Об этом сообщается в пресс-релизе Норвежского института общественного здравоохранения (NIPH).

"Вариант "омикрон" в настоящее время доминирует в Норвегии, на 52-й неделе (с 27 декабря по 2 января) на него приходилось 65,4% всех случаев заражений", — говорится в документе.

По данным норвежского телеканала NRK, омикрон-штамм уже стал доминирующим вариантом вируса в Осло, а также в области Викен на юге страны.

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Ранее Лайф сообщал, что в Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти из-за "омикрона". Обоим инфицированным за 90 лет, медики выясняют точные причины случившегося.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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