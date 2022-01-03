В Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти из-за "омикрона"
Обоим инфицированным за 90 лет, медики выясняют точные причины случившегося.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Два человека с подтверждённым штаммом коронавируса "омикрон" умерли в Республике Корея, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на органы здравоохранения. Это первые случаи смерти в стране из-за данной мутации ковида.
"Органы здравоохранения в Кванджу (в 329 километрах к югу от Сеула) заявили, что тесты двоих недавно скончавшихся больных коронавирусом в городе, обоим за 90 лет, посмертно показали положительный результат на штамм "омикрон", — говорится в сообщении агентства.
Там уточнили, что инфицированные скончались на прошлой неделе в понедельник и среду. Медики выясняют точные причины смерти пациентов.
Ранее вирусолог Александр Семёнов спрогнозировал, что "омикрон" станет доминирующим во всём мире уже весной. В то же время, как отметил эксперт, наблюдения показывают, что привитые и переболевшие ковидом люди легко переносят данную мутацию. А вот для невакцинированных у него не очень приятные новости.
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