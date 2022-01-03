В Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти из-за "омикрона"

Два человека с подтверждённым штаммом коронавируса "омикрон" умерли в Республике Корея, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на органы здравоохранения. Это первые случаи смерти в стране из-за данной мутации ковида.

"Органы здравоохранения в Кванджу (в 329 километрах к югу от Сеула) заявили, что тесты двоих недавно скончавшихся больных коронавирусом в городе, обоим за 90 лет, посмертно показали положительный результат на штамм "омикрон", — говорится в сообщении агентства.

Там уточнили, что инфицированные скончались на прошлой неделе в понедельник и среду. Медики выясняют точные причины смерти пациентов.