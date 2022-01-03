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Академик РАН Лео Бокерия объяснил, как дожить до ста лет

В частности, знаменитый кардиохирург отметил, что нужно по-доброму смотреть на мир.

3 января, 04:17

© Pixabay

Чтобы дожить до ста лет, нужно двигаться, по-доброму смотреть на мир, а главное — иметь цель в жизни. Такое мнение высказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева академик РАН Лео Бокерия.

"Конечно, нужно двигаться, потому что движение — это жизнь. Второе — надо, на мой взгляд, по-доброму смотреть на этот мир. Я не говорю, что надо всех прощать, просто ограждать себя от ненужных людей. Ну и, самое главное, я считаю, что это нацеленность на жизнь. Должна быть цель, понимаете, должно быть какое-то любимое занятие", — цитирует кардиохирурга РИА "Новости".

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Также Бокерия отметил, что важно придерживаться здорового образа жизни и правильного питания. Кроме того, стоит отказаться от спиртного, ведь любое количество алкоголя повреждает слизистую желудка, которая напрямую связана с нервной деятельностью, подчеркнул врач.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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