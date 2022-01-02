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Академик РАН Бокерия рассказал, почему стоит выбирать белое вино, а не красное

По его словам, этот напиток быстрее выводится из организма, поскольку обладает хорошим мочегонным эффектом.

2 января, 05:18
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия опроверг миф о пользе красного вина. В беседе с РИА "Новости" он заявил, что при выборе стоит отдавать предпочтение белому.

"Выдумки это всё. Другое дело, что оно вкуснее, чем белое. Но если ты пьёшь, то пей белое вино", — сказал Бокерия в ответ на вопрос, есть ли польза от бокала красного вина.

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Также он отметил, что белое вино быстрее выводится из организма, поскольку обладает хорошим мочегонным эффектом. В пример он привёл грузинские застолья, когда ведущий выпивает несколько литров напитка, однако пьёт только белое.

"Потому что если бы они пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили. Красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма", — объяснил президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации".

А ранее диетолог рассказал, чем нельзя закусывать шампанское и почему нужно убирать пузырьки. Несмотря на то что игристое вино является слабоалкогольным напитком, оно быстро приводит человека в состояние опьянения.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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