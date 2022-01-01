С 1 января в России запретили называть вином напитки не из винограда
Также понятие "шампанское" теперь можно использовать только для спиртного, произведённого в РФ.
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В России с 1 января 2022 года вином можно называть только алкогольные напитки из винограда. Спиртное, произведённое из фруктов, будет иметь другое название. Также понятие "шампанское" теперь можно использовать только для напитков, изготовленных в РФ.
Закон "О виноградарстве и виноделии в РФ" вступил в силу в июле 2020 года, впоследствии в соответствие с ним был приведён и базовый закон — о регулировании производства и оборота алкогольной продукции. Согласно новой классификации, производители должны были заново подготовить декларации и внести изменения в информацию на этикетках и другие документы.
Так, например, теперь вместо наименования "фруктовое вино" производители могут использовать словосочетание "плодовая алкогольная продукция". Импортное спиртное, которое раньше называлось "шампанским", отныне будет именоваться "игристым вином".
Ранее бизнес-сообщество предрекло колоссальные убытки — в 15 миллиардов рублей — из-за нового закона о винах. По словам предпринимателей, качественные зарубежные напитки с 2022 года могут быть признаны контрафактными.
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