"Фридом Финанс": В 2022 году в РФ подорожают импортные продукты, авто и бытовая техника
По словам экспертов, причиной этого являются проблемы с логистикой. Ранее перевозчики заявили, что планируют повысить стоимость своих услуг на 15–25%.
© Pixabay
В 2022 году в России подорожают импортные продукты, автомобили и бытовая техника. Такой прогноз дали аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс", сообщает Ura.ru.
"В первую очередь инфляции будут подвержены импортные продукты — из-за проблем с логистикой. По словам президента национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимира Матягина, грузоперевозчики планируют повысить цены на свои услуги на 15–25%", — отмечают эксперты.
Также, по их мнению, продолжится рост цен на мясо, яйца, овощи и крупы. Вместе с тем аналитики допускают падение стоимости этих продуктов к осени при условии возвращения урожая на допандемийный уровень. В целом специалисты полагают, что продовольственная корзина подорожает в этом году меньше, чем в прошлом.
"В следующем году (имеется в виду 2022-й. — Прим. Лайфа) появится ряд позитивных факторов: политика ЦБ, лимит на экспорт удобрений, возможное снижение эпидемиологической ситуации и возможное повышение урожайности", — подчеркнули эксперты.
Наибольший рост цен, по их словам, ожидается в сегменте автомобилей и бытовой техники. Причина — опять же проблемы с логистикой. Подорожание прогнозируется в районе 5,5–6,5%.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров предсказал замедление темпов роста цен на автомобили в 2022 году.
Лента новостей
Зеленский в новогоднем обращении назвал своей главной целью завершение войны в Донбассе
сегодня в 04:14
Жители казахстанского Тараза устроили фотосессию на фоне объятой пламенем новогодней ёлки
сегодня в 04:07
В России с 29 июня минимальный возраст для покупки оружия увеличится до 21 года
сегодня в 03:31
Комментариев: 0