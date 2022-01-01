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"Фридом Финанс": В 2022 году в РФ подорожают импортные продукты, авто и бытовая техника

По словам экспертов, причиной этого являются проблемы с логистикой. Ранее перевозчики заявили, что планируют повысить стоимость своих услуг на 15–25%.

1 января, 04:29

© Pixabay

В 2022 году в России подорожают импортные продукты, автомобили и бытовая техника. Такой прогноз дали аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс", сообщает Ura.ru.

"В первую очередь инфляции будут подвержены импортные продукты — из-за проблем с логистикой. По словам президента национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимира Матягина, грузоперевозчики планируют повысить цены на свои услуги на 15–25%", — отмечают эксперты.

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Также, по их мнению, продолжится рост цен на мясо, яйца, овощи и крупы. Вместе с тем аналитики допускают падение стоимости этих продуктов к осени при условии возвращения урожая на допандемийный уровень. В целом специалисты полагают, что продовольственная корзина подорожает в этом году меньше, чем в прошлом.

"В следующем году (имеется в виду 2022-й. — Прим. Лайфа) появится ряд позитивных факторов: политика ЦБ, лимит на экспорт удобрений, возможное снижение эпидемиологической ситуации и возможное повышение урожайности", — подчеркнули эксперты.

В 2022 году цены на бензин будут регулировать по-новому: На сколько подорожает топливо

В 2022 году цены на бензин будут регулировать по-новому: На сколько подорожает топливо

Наибольший рост цен, по их словам, ожидается в сегменте автомобилей и бытовой техники. Причина — опять же проблемы с логистикой. Подорожание прогнозируется в районе 5,5–6,5%.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров предсказал замедление темпов роста цен на автомобили в 2022 году.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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