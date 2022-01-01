"Фридом Финанс": В 2022 году в РФ подорожают импортные продукты, авто и бытовая техника

В 2022 году в России подорожают импортные продукты, автомобили и бытовая техника. Такой прогноз дали аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс", сообщает Ura.ru.

"В первую очередь инфляции будут подвержены импортные продукты — из-за проблем с логистикой. По словам президента национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимира Матягина, грузоперевозчики планируют повысить цены на свои услуги на 15–25%", — отмечают эксперты.

Также, по их мнению, продолжится рост цен на мясо, яйца, овощи и крупы. Вместе с тем аналитики допускают падение стоимости этих продуктов к осени при условии возвращения урожая на допандемийный уровень. В целом специалисты полагают, что продовольственная корзина подорожает в этом году меньше, чем в прошлом.

"В следующем году (имеется в виду 2022-й. — Прим. Лайфа) появится ряд позитивных факторов: политика ЦБ, лимит на экспорт удобрений, возможное снижение эпидемиологической ситуации и возможное повышение урожайности", — подчеркнули эксперты.

Наибольший рост цен, по их словам, ожидается в сегменте автомобилей и бытовой техники. Причина — опять же проблемы с логистикой. Подорожание прогнозируется в районе 5,5–6,5%.