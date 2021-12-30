В 2022 году цены на бензин будут регулировать по-новому: На сколько подорожает топливо В правительстве разработали комплекс мер, чтобы сдержать рост цен на бензин в 2022 году. Что нового ждать автомобилистам после праздников и на сколько реально подорожает топливо? 29 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

С января по конец декабря розничные цены на бензин выросли на 8,7%. При этом инфляция составила 7,98%. Таковы данные Росстата.

Вице-премьер Алексей Новак рассказал о том, как будут сдерживать цены на бензин в 2022 году. Меры правительства направлены, в частности, на снижение темпов роста оптовой цены. От неё рассчитываются компенсации нефтяникам.

В 2022 году начнётся очередной этап налогового маневра. Он предполагает снижение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. Вместе с этим на 4% проиндексируют ставки акцизов на бензин и дизтопливо.

Кроме того, будет вестись работа в ручном режиме с нефтяными компаниями для обеспечения необходимого объёма торгов на бирже и согласования планов-графиков ремонта НПЗ, чтобы не было дефицита топлива.

— На наш взгляд, самой действенной мерой из перечисленного станет снижение темпов роста оптовой цены. Сейчас существует острая проблема дисбаланса между темпами роста оптовых и розничных цен. Если в течение месяца на бирже возможен скачок на порядка 10%, как это было в 2021 году, то розничные цены, напротив, растут медленно, то и дело откатываясь на несколько копеек назад, — отметила управляющий партнёр аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

По её словам, ситуация бьёт прежде всего по независимым сетям АЗС и несетевым заправкам. За последние полтора года такие компании работали даже в убыток в моменты скачков цен. Но чтобы сохранить конкурентоспособность, розничные цены сохранялись на уровне сетей российских нефтяных гигантов, которые тоже работали в убыток, но это не так критично для их бизнеса.

— Порой независимые заправки не могут достичь выгоды в три рубля с литра между закупочной и отпускной ценой, чтобы работать хотя бы "в ноль". При этом отрасль так и не признали пострадавшей от коронавируса, несмотря на очевидный спад спроса на бензин в связи с масштабным переходом на удалёнку и самоизоляцией-2020, — рассказала Екатерина Косарева.

Она считает, что, если государство возьмёт под контроль рост оптовых цен, это поспособствует уверенности игроков рынка в завтрашнем дне. Они смогут планировать работу, корректно оценивать свои возможности. Тем не менее важно и не разрушить баланс, и не навредить также и продавцам бензина на оптовом рынке, которые платят акцизы и налоги в госбюджет. Так что, по её мнению, интересны конкретные шаги, которые кабмин планирует принять в данном направлении, за счёт чего такой контроль установят.

— В среднем по году стоимость топлива растёт на 8–10%. Для России это нормальные цифры, учитывая, что 2/3 цены литра — это акцизы, сборы, налоги. Как именно, исходя из этого, планируется сдерживать рост цен, неясно. Можно предположить, что контролирующие органы будут наблюдать за приростом расходов на логистику, транспорт, хранение, фонд оплаты труда. Все эти издержки неминуемо окажутся в стоимости литра в рознице. Очень сложно контролировать параметры оптовой цены топлива, этот показатель достаточно чувствителен к внешнему фону и новостям, —считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Можно сказать, что в 2022 году подорожание бензина в России будет близко к темпам подорожания 2021 года, в диапазоне 6–8% за год. Литр АИ-95 в таком случае к концу 2022 года будет стремиться к 55,5–56,5 рубля, а литр АИ-92 — 50,80–51,00 рубля. Такой прогноз даёт старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

По его словам, противостоять этому инфляционному процессу будут меры правительства. Речь идёт о "скидке" при повышении расчётной цены демпферного механизма в 2022 году на 3 процентных пункта от годового уровня инфляции в 8%.

— "Скидка" — это хорошо, но повышение на 5% — это существенно для рынка, так что эта мера вряд ли сможет помочь в сдерживании цен. Более действенными мерами можно считать повышение компенсации с 68 до 83% от разницы между экспортной и индикативной ценой на бензин для вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), а также увеличение доли продаж на бирже (по бензину с 11 до 12%) от производимого бензина. Сдерживающее влияние двух этих мер можно оценить в 2–2,5 процентных пункта. То есть с учётом этих мер и при отсутствии шокового падения курса рубля рост цен на бензин в 2022 году пройдёт по нижней границе указанного диапазона подорожания на 6–8%. АИ-92 в этом случае может подорожать к концу 2022 года до 50,8 рубля за литр, а АИ-95 до 55,5 за литр, — пояснил Александр Розман.

Существующие и вводимые механизмы регулирования достаточно действенны. Бензин дорожает, ориентируясь на Росстат с его показателем инфляции, чуть опережая его, но не удаляясь из "пределов видимости". Средняя цена начала год с 48 рублей за литр АИ-95, а 28 декабря она составила 52,3 рубля. Рост — на 8,9%. Такие данные привёл главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По его словам, в следующем году предполагается некоторое ослабление инфляции по отношению к сильно подросшим ценам в 2021 году. Для этого есть немало оснований, такое положение вполне реалистично.

— Вероятно снижение темпа подорожания топлива до 5–6%. К концу 2022 года, соответственно, можно прогнозировать и повышение цен на бензин, укладывающееся в данные рамки. В частности, для АИ-95 это может быть уровень до 56 рублей за литр, — заключил Марк Гойхман.

Авторы Нина Важдаева