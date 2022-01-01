Зеленский в новогоднем обращении назвал своей главной целью завершение войны в Донбассе
В своей рекордно длинной речи он также перечислил достижения страны в 2021 году. В частности, в этот список лидер Незалежной включил выступление украинских атлетов на Паралимпиаде.
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Кадр из видео © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей страны с Новым годом. Праздничное обращение лидера Незалежной длилось рекордную 21 минуту. В своей речи он перечислил победы страны в 2021 году, а также назвал главной целью завершение войны в Донбассе.
Среди побед Незалежной Зеленский отметил выступления украинских спортсменов, в том числе на Паралимпиаде в Токио, достижения в сфере авиастроения, совместное производство военной техники с Великобританией и Турцией. Также лидер Незалежной посетовал, что не все украинцы хотят вакцинироваться от коронавируса, и выразил сожаление, что пока не удалось закончить войну в Донбассе.
"К сожалению, не все украинцы хотят вакцинироваться — мы такие, украинцы. И это наша общая боль. И, к сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю "пока". Потому что следующий год точно будет лучше!" — поведал президент Украины.
Ранее Зеленский подтвердил переговоры с президентом США Джо Байденом 2 января. Лидер Незалежной хочет обсудить с американским коллегой "координацию шагов ради мира на Украине и безопасности в Европе".
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