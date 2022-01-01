Зеленский в новогоднем обращении назвал своей главной целью завершение войны в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей страны с Новым годом. Праздничное обращение лидера Незалежной длилось рекордную 21 минуту. В своей речи он перечислил победы страны в 2021 году, а также назвал главной целью завершение войны в Донбассе.

Среди побед Незалежной Зеленский отметил выступления украинских спортсменов, в том числе на Паралимпиаде в Токио, достижения в сфере авиастроения, совместное производство военной техники с Великобританией и Турцией. Также лидер Незалежной посетовал, что не все украинцы хотят вакцинироваться от коронавируса, и выразил сожаление, что пока не удалось закончить войну в Донбассе.

"К сожалению, не все украинцы хотят вакцинироваться — мы такие, украинцы. И это наша общая боль. И, к сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю "пока". Потому что следующий год точно будет лучше!" — поведал президент Украины.