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Зеленский рассказал, когда в Донбассе исчезнет линия разграничения

Также украинский президент отметил, что хотел бы, чтобы соседи приходили "в гости к нам" "с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука".

1 января, 04:57

© ТАСС / Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем видеообращении заявил, что линия разграничения в Донбассе исчезнет с карты тогда, когда она исчезнет в головах жителей Незалежной.

"Как только мы уберём линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте", — заявил украинский президент.

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Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы соседи приходили "в гости к нам" "с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука".

"И чтобы родственники приезжали. И чтобы приезжали почаще. Из Донбасса, из Крыма. Но не в гости, а к себе, возвращались домой, ведь все мы — одна семья. И Донбасс, и Крым", — заявил лидер Незалежной.

Напомним, в ходе новогоднего видеообращения, которое продолжалось порядка 21 минуты и стало рекордно длинным, Зеленский также назвал своей главной целью окончание войны в Донбассе.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что гражданская война на Украине далека от завершения. Министр подчеркнул, что Москва примет все меры, чтобы защитить сотни тысяч проживающих в Донбассе россиян, а также урегулировать конфликт дипломатическим путём.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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