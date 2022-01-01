Зеленский рассказал, когда в Донбассе исчезнет линия разграничения

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем видеообращении заявил, что линия разграничения в Донбассе исчезнет с карты тогда, когда она исчезнет в головах жителей Незалежной.

"Как только мы уберём линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте", — заявил украинский президент.

Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы соседи приходили "в гости к нам" "с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука".

"И чтобы родственники приезжали. И чтобы приезжали почаще. Из Донбасса, из Крыма. Но не в гости, а к себе, возвращались домой, ведь все мы — одна семья. И Донбасс, и Крым", — заявил лидер Незалежной.

Напомним, в ходе новогоднего видеообращения, которое продолжалось порядка 21 минуты и стало рекордно длинным, Зеленский также назвал своей главной целью окончание войны в Донбассе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что гражданская война на Украине далека от завершения. Министр подчеркнул, что Москва примет все меры, чтобы защитить сотни тысяч проживающих в Донбассе россиян, а также урегулировать конфликт дипломатическим путём.