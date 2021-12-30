Украина ввела санкции против строителей Крымского моста

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против участников строительства Крымского моста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совбеза. Уточняется, что под ограничения со стороны Киева попали шесть физических лиц и 24 юридических.

СНБО заявляет, что соединяющий материковую часть России и Крым мост был построен незаконно, таким же образом якобы теперь эксплуатируется, в том числе путём организации пассажирского железнодорожного сообщения.

Санкции коснулись и других тем. Так, в чёрный список добавлено 18 человек, которых Киев считает причастными к "отчуждению имущества Крымской епархии Украинской православной церкви". А ещё 52 человека из числа руководителей Крыма и Севастополя, которые якобы "наносят существенный ущерб национальным интересам [Украины] и безопасности украинского народа".

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пожаловался на "неразрешимость" проблемы Крымского моста. Дипломат призвал страны НАТО, у которых есть интересы в Чёрном море, срочно "менять свою стратегию", иначе там будет продолжать доминировать Россия.