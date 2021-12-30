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Украина ввела санкции против строителей Крымского моста

По решению СНБО ограничения коснулись 24 компаний и шести физических лиц.

30 декабря, 19:53
<p>Фото © Vk.com / krymsky.bridge</p>

Фото © Vk.com / krymsky.bridge

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против участников строительства Крымского моста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совбеза. Уточняется, что под ограничения со стороны Киева попали шесть физических лиц и 24 юридических.

СНБО заявляет, что соединяющий материковую часть России и Крым мост был построен незаконно, таким же образом якобы теперь эксплуатируется, в том числе путём организации пассажирского железнодорожного сообщения.

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Санкции коснулись и других тем. Так, в чёрный список добавлено 18 человек, которых Киев считает причастными к "отчуждению имущества Крымской епархии Украинской православной церкви". А ещё 52 человека из числа руководителей Крыма и Севастополя, которые якобы "наносят существенный ущерб национальным интересам [Украины] и безопасности украинского народа".

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пожаловался на "неразрешимость" проблемы Крымского моста. Дипломат призвал страны НАТО, у которых есть интересы в Чёрном море, срочно "менять свою стратегию", иначе там будет продолжать доминировать Россия.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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