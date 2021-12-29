В американской администрации заявили о готовности расширить военную помощь Киеву

Власти США готовы принять ответные меры, в частности, расширить военную помощь Киеву, в случае "вторжения" российских войск на Украину. С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель администрации Штатов.

Он отметил, что Вашингтон также "ответит" Москве рядом ограничительных мер против экономической и финансовой систем РФ. Кроме того, по его словам, войска НАТО будут расширяться на восток.

"Мы также готовы увеличить военную помощь Украине для защиты её территории и ответных действий на возможную российскую оккупацию в случае вторжения", — добавил чиновник в ходе специального телефонного брифинга для журналистов.