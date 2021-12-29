В американской администрации заявили о готовности расширить военную помощь Киеву
В Вашингтоне утверждают, что в случае "вторжения" России на Украину Москву ждёт ряд санкций. Кроме того, войска НАТО продолжат расширение на восток.
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Власти США готовы принять ответные меры, в частности, расширить военную помощь Киеву, в случае "вторжения" российских войск на Украину. С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель администрации Штатов.
Он отметил, что Вашингтон также "ответит" Москве рядом ограничительных мер против экономической и финансовой систем РФ. Кроме того, по его словам, войска НАТО будут расширяться на восток.
"Мы также готовы увеличить военную помощь Украине для защиты её территории и ответных действий на возможную российскую оккупацию в случае вторжения", — добавил чиновник в ходе специального телефонного брифинга для журналистов.
Ранее сообщалось, что вице-президент США Камала Харрис пообещала России "самые жёсткие, невиданные" санкции из-за Украины. По её словам, Вашингтон "ясно даёт понять, что РФ не следует посягать на суверенитет" Незалежной. Она также добавила, что Вашингтон поддерживает своих союзников и готов применить санкции, которых ещё не видели раньше.
Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
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