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Специалисты МЧС объяснили, как безопасно запускать салюты в новогоднюю ночь

Чтобы получить максимум удовольствия от запуска фейерверков и любой пиротехники, следует помнить о некоторых правилах.

29 декабря, 18:45

Фото © Агентство "Москва"

В Новый год используется огромное количество пиротехнических изделий. Чтобы насладиться красочным шоу в воздухе и не получить травм, нужно помнить о технике безопасности. Именно о ней в разговоре с "Вечерней Москвой" напомнили специалисты МЧС.

Покупка пиротехники

Подумать о собственном здоровье стоит уже на этапе приобретения фейерверков. Покупать их стоит в специализированных магазинах. Важно внимательно ознакомиться с сертификатом изделия и его сроком годности. Также следует проверить герметичность товара и не забыть прочесть инструкцию по применению.

Подготовка к запуску

Внимательно изучите условия хранения и держите их в недоступном для детей месте. Также заранее продумайте, где будете производить запуск. Рекомендуется делать это на открытых площадках вдали от зданий и линий электропередачи.

Запуск

Пиротехнику не рекомендуется запускать в дождь или сильный ветер. Если же с погодой всё нормально, позаботьтесь о соблюдении безопасного расстояния зрителями от изделия в примерно 30–50 метров. Установите пиротехнику на ровном участке земли, убедитесь в её устойчивости. Ни в коем случае не направляйте салют в сторону людей. Не доверяйте запуск пьяным и детям.

При поджоге фитиля на наклоняйтесь над фейерверком. После быстро удалитесь на необходимое расстояние.

Если фейерверк не сработал

Если салют не запустился, не стоит сразу бежать к нему. Выждите десятиминутную паузу и убедитесь, что процесс тления завершён. Только после этого можно подойти и убрать изделие. Нельзя запускать пиротехнику повторно.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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