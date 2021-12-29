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Лайф публикует видео из московской квартиры, где взорвалась самодельная петарда

В результате инцидента в больницу попал 28-летний пиротехник. К счастью, пожара в итоге не произошло, эвакуация жильцов дома тоже не потребовалась.

29 декабря, 12:31

Кадр из видео © LIFE

Квартира в Москве, где взорвалась петарда © LIFE

Ударная волна после взрыва самодельной петарды в квартире на северо-западе Москвы выбила окна на кухне, где и находилось устройство. После инцидента в помещении царит хаос и беспорядок: мебель перевёрнута и частично разрушена.

Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении Лайфа, пострадавший пиротехник получил множество ранений, так как повсюду в помещении видны следы крови. В результате мужчину госпитализировали.

Пострадавшим при взрыве петарды в Москве оказался доморощенный пиротехник

Пострадавшим при взрыве петарды в Москве оказался доморощенный пиротехник

Как уже ранее писал Лайф, инцидент произошёл в одном из домов на улице Героев Панфиловцев. Пожара в результате не произошло, эвакуация жильцов дома тоже не потребовалась.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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