Лайф публикует видео из московской квартиры, где взорвалась самодельная петарда

Квартира в Москве, где взорвалась петарда © LIFE

Ударная волна после взрыва самодельной петарды в квартире на северо-западе Москвы выбила окна на кухне, где и находилось устройство. После инцидента в помещении царит хаос и беспорядок: мебель перевёрнута и частично разрушена.

Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении Лайфа, пострадавший пиротехник получил множество ранений, так как повсюду в помещении видны следы крови. В результате мужчину госпитализировали.