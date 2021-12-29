Сотрудники Россельхознадзора показали уничтожение почти 300 кг санкционных колбас и сыров

В Екатеринбурге уничтожили почти 300 кг санкционных колбас и сыров © VK / Инцидент Екатеринбург / Управление Россельхознадзора по Свердловской области

В Екатеринбурге сожгли почти 300 килограммов санкционной продукции, обнаруженной в торговой точке на улице Красноармейской. Видео процесса опубликовала пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области.

Отмечается, что в ходе проверки, состоявшейся 9 декабря, выявили и изъяли 110 кг колбасы и хамона, а также 175,06 кг сыра. На упаковке продуктов были указаны страны-производители, ввоз продукции из которых запрещён согласно указу президента России. К тому же была обнаружена продукция неизвестного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих её безопасность. В отношении владельца продуктов возбуждено административное дело.

Напомним, что продовольственное эмбарго — это контрсанкции, зеркальная мера, введённая в ответ на давление со стороны других стран из-за ситуации на Украине. Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 года — в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015-го — в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в отношении Украины.