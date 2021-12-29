При пожаре в ковидной больнице в Красноярске пострадало пять человек
Возгорание произошло в терапевтическом отделении на четвёртом этаже, площадь пожара составила 5 кв. метров.
В больнице для пациентов с коронавирусом в Красноярске произошёл пожар, в результате пострадало пять человек. Об этом сообщает источник Лайфа.
Возгорание произошло в терапевтическом отделении больницы № 20 на четвёртом этаже, площадь пожара составила 5 кв. метров. Пострадало пять человек — у них ожоги разной степени и отравление угарным газом.
А 24 декабря пожар произошёл в коронавирусной реанимации инфекционной больницы имени А.М. Ничоги в Астрахани, по предварительной информации, причиной могло стать короткое замыкание в плафоне освещения. В результате погибло два человека.
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