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При пожаре в ковидной больнице в Красноярске пострадало пять человек

Возгорание произошло в терапевтическом отделении на четвёртом этаже, площадь пожара составила 5 кв. метров.

29 декабря, 12:20

В больнице для пациентов с коронавирусом в Красноярске произошёл пожар, в результате пострадало пять человек. Об этом сообщает источник Лайфа.

Возгорание произошло в терапевтическом отделении больницы № 20 на четвёртом этаже, площадь пожара составила 5 кв. метров. Пострадало пять человек — у них ожоги разной степени и отравление угарным газом.

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А 24 декабря пожар произошёл в коронавирусной реанимации инфекционной больницы имени А.М. Ничоги в Астрахани, по предварительной информации, причиной могло стать короткое замыкание в плафоне освещения. В результате погибло два человека.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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