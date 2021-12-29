При пожаре в ковидной больнице в Красноярске пострадало пять человек

В больнице для пациентов с коронавирусом в Красноярске произошёл пожар, в результате пострадало пять человек. Об этом сообщает источник Лайфа.

Возгорание произошло в терапевтическом отделении больницы № 20 на четвёртом этаже, площадь пожара составила 5 кв. метров. Пострадало пять человек — у них ожоги разной степени и отравление угарным газом.