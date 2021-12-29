Жительница Узбекистана умышленно заразила ВИЧ свыше 40 мужчин и теперь отправится в тюрьму

В Узбекистане суд приговорил местную жительницу к шести с половиной годам колонии за умышленное распространение ВИЧ-инфекции среди более чем 40 мужчин. Об этом сообщает пресс-служба местного УВД.

Согласно версии следствия, 27-летняя жительница города Каган с декабря 2017 года состояла на учёте в областном центре по борьбе со СПИДом, но не переставала вступать в интимную близость с мужчинами, при этом не пользовалась средствами защиты.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД".