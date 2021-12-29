Жительница Узбекистана умышленно заразила ВИЧ свыше 40 мужчин и теперь отправится в тюрьму
Женщина состояла на учёте в областном центре по борьбе со СПИДом, но при интимной близости не использовала средства защиты.
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В Узбекистане суд приговорил местную жительницу к шести с половиной годам колонии за умышленное распространение ВИЧ-инфекции среди более чем 40 мужчин. Об этом сообщает пресс-служба местного УВД.
Согласно версии следствия, 27-летняя жительница города Каган с декабря 2017 года состояла на учёте в областном центре по борьбе со СПИДом, но не переставала вступать в интимную близость с мужчинами, при этом не пользовалась средствами защиты.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД".
Ранее Лайф рассказывал, что в Туве "заражённый" туберкулёзом и ВИЧ плюнул в полицейского, а потом угнал служебное авто. Впрочем, спустя сутки находчивый хулиган сам явился в участок и сознался в содеянном.
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