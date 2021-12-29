Политолог Данилин объяснил необходимость введения в РФ института прекращения гражданства
Вместе с тем наш собеседник счёл логичным, что принятием решений о добровольном отказе от российского паспорта будет заниматься МВД, а не лично президент.
Фото © Агентство "Москва" / Любимов Андрей
Появление института прекращения российского гражданства поможет решить сразу несколько насущных социальных проблем. Об этом сообщил директор Центра политического анализа, политолог Павел Данилин, комментируя законопроект, внесённый в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.
Эксперт отметил, что на представителей бывшего СССР в РФ регулярно заводят уголовные дела по целому спектру преступлений. Это происходит из-за того, что власти нашей страны ведут достаточно гостеприимную политику в отношении приезжих.
"Частота преступлений, которые совершают здесь люди, которые натурализовались и получили здесь право не просто проживать, но и быть гражданами, возросла. И эта частота говорит о том, что опасно игнорировать ситуацию, если гражданин занимается поддержкой терроризма или наркоторговлей. Это на самом деле недопустимо, и одна из мер, которая позволит с такими людьми расправляться более жёстким образом, — это как раз лишение гражданства", — пояснил политолог в беседе с Лайфом.
Вместе с тем Данилин счёл логичным, что принятием решений о добровольном отказе от российского паспорта будет заниматься МВД, а не сам президент.
Ранее Лайф писал, что Путин внёс в Госдуму законопроект, который предусматривает введение института прекращения гражданства. В документе говорится, что это обеспечит "применение единого механизма добровольного выхода из гражданства РФ".
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