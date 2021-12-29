Политолог Данилин объяснил необходимость введения в РФ института прекращения гражданства

"Частота преступлений, которые совершают здесь люди, которые натурализовались и получили здесь право не просто проживать, но и быть гражданами, возросла. И эта частота говорит о том, что опасно игнорировать ситуацию, если гражданин занимается поддержкой терроризма или наркоторговлей. Это на самом деле недопустимо, и одна из мер, которая позволит с такими людьми расправляться более жёстким образом, — это как раз лишение гражданства", — пояснил политолог в беседе с Лайфом.