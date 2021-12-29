В суд поступило заявление о признании футбольного ЦСКА банкротом
Ранее с армейцев взыскали около 350 миллионов рублей по иску, связанному со строительством домашнего стадиона команды.
Фото © Агентство «Москва»/ Зыков Кирилл
Иркутская компания "Бета" направила в суд заявление о банкротстве московского футбольного клуба ЦСКА. Соответствующее сообщение появилось на сайте картотеки арбитражных дел.
Речь идёт о деле, связанном со строительством стадиона ЦСКА. В 2013 году клуб заключил соглашение с застройщиком (компанией "Ф-групп"), правопреемником которого и является "Бета". В ноябре суд постановил взыскать с армейцев более 348 миллионов рублей, однако 13 декабря Арбитражный суд Московского округа приостановил исполнение постановления нижестоящего суда до рассмотрения кассационной жалобы ЦСКА. В ответ на это "Бета" обратилась в суд с признанием команды банкротом.
"Особо хотим отметить недобросовестное поведение футбольного клуба ЦСКА, который в настоящее время предпринимает попытки уклониться от реального исполнения вступившего в законную силу судебного акта", — заявил РИА "Новости" гендиректор ООО "Бета" Дмитрий Маслов.
В ЦСКА на этот счёт заявили, что суд откажет в принятии данного заявления.
"Отметим, что сама по себе подача заявления в суд и банкротство компании далеко не одно и то же. Подобные заявления недобросовестные оппоненты могут подавать хоть каждый день. На самом деле у компании "Бета" отсутствуют основания для обращения в суд с подобным заявлением. Мы сообщили суду свою позицию и ожидаем, что в принятии заявления будет отказано", — заявил РИА "Новости" представляющий интересы армейцев адвокат Александр Первушин.
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