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Джокович, Рублёв и Карацев пропустят турнир ATP Cup в Австралии

От нашей страны на нём выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский.

29 декабря, 11:11

Новак Джокович и Андрей Рублёв. Фото © Getty Images/ Oscar Gonzalez/NurPhoto, © Wikipedia

Сербский теннисист Новак Джокович пропустит турнир ATP Cup в Австралии, который состоится с 1 по 9 января. Кроме того, не сыграют на нём и россияне Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Об этом сообщается на сайте турнира.

О причинах такого решения Джоковича и Карацева не сообщается. Что касается Рублёва, то сейчас он находится в Барселоне на самоизоляции после того, как стало известно о его заражении коронавирусом.

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Добавим, что сборную России на турнире в Сиднее представят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Отметим, что ATP Cup пройдёт с 1 по 9 января.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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