Джокович, Рублёв и Карацев пропустят турнир ATP Cup в Австралии
От нашей страны на нём выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский.
Новак Джокович и Андрей Рублёв. Фото © Getty Images/ Oscar Gonzalez/NurPhoto, © Wikipedia
Сербский теннисист Новак Джокович пропустит турнир ATP Cup в Австралии, который состоится с 1 по 9 января. Кроме того, не сыграют на нём и россияне Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Об этом сообщается на сайте турнира.
О причинах такого решения Джоковича и Карацева не сообщается. Что касается Рублёва, то сейчас он находится в Барселоне на самоизоляции после того, как стало известно о его заражении коронавирусом.
Добавим, что сборную России на турнире в Сиднее представят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Отметим, что ATP Cup пройдёт с 1 по 9 января.
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