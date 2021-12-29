Джокович, Рублёв и Карацев пропустят турнир ATP Cup в Австралии

Сербский теннисист Новак Джокович пропустит турнир ATP Cup в Австралии, который состоится с 1 по 9 января. Кроме того, не сыграют на нём и россияне Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Об этом сообщается на сайте турнира.

О причинах такого решения Джоковича и Карацева не сообщается. Что касается Рублёва, то сейчас он находится в Барселоне на самоизоляции после того, как стало известно о его заражении коронавирусом.