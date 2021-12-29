Ведущая "Ак Барс шоу", которое выходит в дни матчей хоккейной команды из Казани, Анна Семеновых стала звездой Сети из-за достаточно нетипичного поведения в кадре. Всё дело в том, что на протяжении 17 минут она просто молча смотрела в камеру, пока её коллеги обсуждали события в матче.

"Зависнуть на 17 минут. В "Ак Барс шоу" и не такое бывает", — иронично подписали ролик в пресс-службе "Ак Барса".

Правда, в конце девушка всё же сказала совсем небольшую фразу, которая подвела зрителей к продолжению встречи.

"Какая прекрасная аналитика. Смотрим третий период. Болеем за "Ак Барс", — сказала ведущая в эфире.

В комментариях пользователи делятся своими впечатлениями от увиденного, отмечая, что они тоже заметили такое поведение ведущей.

"Да, хохотнули мы вчера знатно. Ладно, хоть моргала", — написал пользователь Рамиль Валиев.

"Мне даже её жалко стало в этот момент", — отметил другой комментатор.