Кокорин подешевел на полтора миллиона евро за полгода

Согласно обновлённым показателям, Кокорин теперь оценивается в два миллиона евро, тогда как ещё в июне его стоимость составляла три с половиной миллиона. Примечательно, что столь же низкой его трансферная стоимость была лишь в начале карьеры, когда он выступал за московское "Динамо".