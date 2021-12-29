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Кокорин подешевел на полтора миллиона евро за полгода

Ещё сильнее упала цена на Алексея Миранчука, который также продолжает играть в Италии.

29 декабря, 09:19

Александр Кокорин. Фото © Getty Images

Трансферная стоимость нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина упала на полтора миллиона за последние полгода. Данные приводит портал Transfermarkt.

Согласно обновлённым показателям, Кокорин теперь оценивается в два миллиона евро, тогда как ещё в июне его стоимость составляла три с половиной миллиона. Примечательно, что столь же низкой его трансферная стоимость была лишь в начале карьеры, когда он выступал за московское "Динамо".

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Ещё сильнее снизилась трансферная цена другого россиянина в Италии — Алексея Миранчука. Полузащитник "Аталанты" оценивается в 11,5 миллиона евро. При этом ещё в мае он стоил 15 миллионов, а в начале года эксперты и вовсе оценивали его в 18 миллионов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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