КХЛ на год перенесла Неделю звёзд хоккея в Челябинске

КХЛ перенесла Неделю звёзд хоккея, которая планировалась в Челябинске в начале 2022 года, на год вперёд. Соответствующее сообщение появилось на сайте лиги.

"Это решение принято в связи с тем, что в составы команд звёздной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, а также с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, которая привела к отмене матчей крупных международных турниров и других иностранных лиг", — говорится в тексте сообщения.

Как подчеркнул глава КХЛ Алексей Морозов, решение было непростым для всего руководства лиги, ведь подготовка к празднику хоккея в Челябинске шла последние несколько месяцев, однако сейчас приходится корректировать планы.