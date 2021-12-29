КХЛ на год перенесла Неделю звёзд хоккея в Челябинске
Руководство лиги отметило, что для неё это было "непростое решение".
Фото © Shutterstock
КХЛ перенесла Неделю звёзд хоккея, которая планировалась в Челябинске в начале 2022 года, на год вперёд. Соответствующее сообщение появилось на сайте лиги.
"Это решение принято в связи с тем, что в составы команд звёздной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, а также с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, которая привела к отмене матчей крупных международных турниров и других иностранных лиг", — говорится в тексте сообщения.
Как подчеркнул глава КХЛ Алексей Морозов, решение было непростым для всего руководства лиги, ведь подготовка к празднику хоккея в Челябинске шла последние несколько месяцев, однако сейчас приходится корректировать планы.
"К сожалению, нестабильная ситуация с пандемией в мире продолжает накладывать свой отпечаток на хоккейную жизнь во всех странах (отменяются турниры, переносятся матчи). Чтобы гарантировать сохранность здоровья игроков и болельщиков в текущих условиях, нам пришлось бы отменить большую часть запланированных развлекательных активностей и ввести для игроков жёсткий "пузырь" после прилёта, что противоречит духу мероприятия", — подчеркнул Морозов.
Комментариев: 0