Экс-тренер "Локомотива" Николич может возглавить ЦСКА
С красно-зелёными он стал обладателем Кубка России, а также бронзовых медалей прошлого сезона РПЛ.
© ФК "Локомотив"
Бывший главный тренер "Локомотива" Марко Николич может стать наставником столичного ЦСКА, пишет "Спорт-Экспресс".
В ближайшие дни стороны могут заключить контракт, условия которого уже согласованы. При этом приступить к управлению ЦСКА сербский специалист может уже в январе.
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Добавим, что до осени 2021 года Николич был главным тренером "Локомотива", с которым стал обладателем Кубка России и взял бронзовые медали чемпионата страны.
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