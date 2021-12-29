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Экс-тренер "Локомотива" Николич может возглавить ЦСКА

С красно-зелёными он стал обладателем Кубка России, а также бронзовых медалей прошлого сезона РПЛ.

29 декабря, 11:47

© ФК "Локомотив"

Бывший главный тренер "Локомотива" Марко Николич может стать наставником столичного ЦСКА, пишет "Спорт-Экспресс".

В ближайшие дни стороны могут заключить контракт, условия которого уже согласованы. При этом приступить к управлению ЦСКА сербский специалист может уже в январе.

"Я произвёл впечатление": Бывший тренер "Локомотива" Николич заявил, что может возглавить российский клуб

"Я произвёл впечатление": Бывший тренер "Локомотива" Николич заявил, что может возглавить российский клуб

Добавим, что до осени 2021 года Николич был главным тренером "Локомотива", с которым стал обладателем Кубка России и взял бронзовые медали чемпионата страны.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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